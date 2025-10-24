edición general
Daniel Levy, negociador de los acuerdos de Oslo: "Netanyahu tiene que comparecer ante un tribunal"

El israelí firma el primer llamamiento de la comunidad judía global para que se mantenga la presión sobre Israel para parar "el círculo vicioso genocida" en Gaza y cree que no habrá paz sin rendición de cuentas(..) Fue precisamente esa actitud negligente de permitir que la ocupación y el apartheid continuaran indefinidamente lo que nos ha traído hasta aquí y todo lo que ha sucedido en estos dos años.

tul
no hace ninguna falta, con aplicarle el metodo benito ya sobra  media
aPedirAlMetro
Y luego colgar de una farola

Veo que #1 se me ha adelantado
mmlv
Hay muchos que quieren que quienes se han movilizado en las calles y han demostrado que este asunto les importa ya pueden irse a casa porque todo se ha acabado ya, pero nosotros pedimos que no lo hagan... sólo si mantenemos la presión sobre Israel tendremos alguna posibilidad de pasar de la situación actual de caos e inestabilidad a una paz real.
security_incident
Daniel Levi es un renegado sionista brillante. Siempre que lo escucho en algún podcast o vídeo me engancha por lo bien que se expresa.
