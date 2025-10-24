Daniel Levy, negociador de los acuerdos de Oslo: "Netanyahu tiene que comparecer ante un tribunal"

El israelí firma el primer llamamiento de la comunidad judía global para que se mantenga la presión sobre Israel para parar "el círculo vicioso genocida" en Gaza y cree que no habrá paz sin rendición de cuentas(..) Fue precisamente esa actitud negligente de permitir que la ocupación y el apartheid continuaran indefinidamente lo que nos ha traído hasta aquí y todo lo que ha sucedido en estos dos años.