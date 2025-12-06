edición general
3 meneos
21 clics
Damásio, neurocientífico: “Es difícil que la IA adquiera consciencia”

Damásio, neurocientífico: “Es difícil que la IA adquiera consciencia”

Dice el neurocientífico António Damásio (Lisboa, 1944) que la diferencia entre percibir dolor y percibir una nube en el cielo no es precisamente sutil. El cerebro no puede dialogar con una nube. Pero la herida sí puede hablar con el cerebro repetidamente (dolor mediante), esperando una respuesta. ¿El día que las inteligencias artificiales puedan hablar con las propias heridas en su código, podremos darnos por fastidiados los humanos? Damásio responde tranquilo a Newtral.es en su visita a Madrid, presentando Inteligencia Natural y la lógica de

| etiquetas: ia , conciencia
2 1 0 K 30 actualidad
4 comentarios
2 1 0 K 30 actualidad
#1 Afro
Tampoco es necesario
0 K 20
sorrillo #2 sorrillo
Lo que es realmente difícil es que reconozcamos que la tiene.

Cuando interesó no se le reconocía la consciencia a los negros
0 K 11
#4 mariopg
puto subnormal. es difícil hoy por hoy
0 K 8
anv #3 anv
“Es difícil que la IA adquiera consciencia”

Y un barco nunca va a poder nadar. ¿Acaso importa?
0 K 6

menéame