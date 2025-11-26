edición general
Daft Punk: un viaje al corazón para dejar de ser robots

Daft Punk: un viaje al corazón para dejar de ser robots

La historia de Daft Punk es una de las más grandes, y por tanto más innovadoras y neblinosas, de las últimas décadas del pop. Porque el dúo de robots parisino trascendió los límites de la música electrónica para elevarlos, ampliarlos y difuminarlos, y se convirtieron en una leyenda ¿viva? con solo unos pocos álbumes en casi treinta años y un final inesperado y memorable.

El periodista estaba aburrido que trabajó más en colocar todos los adjetivos posibles que en la historia del grupo.
Por lo demás, unos grandes.
Su separación fue, para mí, peor que el confinamiento y es lo que más recuerdo de ese período.
Joder, 25 años ya desde que les escuche yo por primera vez y todavia los llevo en la lista de reproduccion. Me acabo de sentir viejo :-S
#1 Siento decirte que no sólo te sientes, lo eres, y no por escuchar Daft Punk, que también, sino por escribir en Menéame. :troll:
#2 Es lo que tiene ser un oldfag xD xD xD xD
