Daft Punk: un viaje al corazón para dejar de ser robots

La historia de Daft Punk es una de las más grandes, y por tanto más innovadoras y neblinosas, de las últimas décadas del pop. Porque el dúo de robots parisino trascendió los límites de la música electrónica para elevarlos, ampliarlos y difuminarlos, y se convirtieron en una leyenda ¿viva? con solo unos pocos álbumes en casi treinta años y un final inesperado y memorable.