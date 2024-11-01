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La curiosa vida de las personas zurdas, el 10 % de la población mundial, ¿es su condición una ventaja o desventaja evolutiva?

La curiosa vida de las personas zurdas, el 10 % de la población mundial, ¿es su condición una ventaja o desventaja evolutiva?

La influencia de quienes tienen dominancia izquierda en alguno de sus miembros es destacada en los deportes, las artes y las ciencias.

| etiquetas: zurdos , evolución , biología humana
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