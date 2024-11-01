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Un cura indio explica por qué el Yoga o el Reiki tienen efectos letales en un cristiano
El sacerdote católico indio P. James Manjackal M.S.F.S alerta de esta práctica entre católicos, y explica por qué es incompatible con la fe cristiana.
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#1
shinjikari
*
Es curioso, porque la posición de la Iglesia al respecto va mas bien en el sentido contrario. Un ejemplo:
"La oración asiática tiene mucho que ofrecer a una auténtica espiritualidad cristiana: una oración ricamente desarrollada de toda la persona en la unidad cuerpo-psique-espíritu; una contemplación caracterizada por una profunda interioridad e inmanencia; venerables libros sagrados y escrituras; las tradiciones de ascetismo y renuncia; los métodos de concentración descubiertos por
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#2
txepel
Religión en libertad pero cualquier religión que no sea la católica apostólica romana TE PUEDE MATAR.
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#3
elgranpilaf
*
Que pesados son diciéndole a la gente lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Quereis dejar que cada uno haga lo que quiera, gilipollas?
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"La oración asiática tiene mucho que ofrecer a una auténtica espiritualidad cristiana: una oración ricamente desarrollada de toda la persona en la unidad cuerpo-psique-espíritu; una contemplación caracterizada por una profunda interioridad e inmanencia; venerables libros sagrados y escrituras; las tradiciones de ascetismo y renuncia; los métodos de concentración descubiertos por
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