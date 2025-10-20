‘La Cumbia De La Migra’, la canción que hizo bailar a Pedro Pascal y se ha convertido en un himno de la protesta migrante

Este fin de semana, un clip de Pedro Pascal bailando cumbia durante la protesta No Kings (Sin Reyes) en Los Ángeles encendió las redes sociales. El actor se contoneaba, chasqueaba los dedos, reía y movía los hombros al ritmo de una canción que parecía condensar en cada golpe de tambor el miedo, la rabia y la esperanza de una comunidad entera. La canción se llama La Cumbia De La Migra...