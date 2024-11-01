edición general
11 meneos
79 clics

La cultura del esfuerzo

Cuando Elena de Borbón, la mayor del trío, cumplió 50 años y concedió una de esas entrevistas artificiales donde las preguntas están pactadas y las respuestas repletas de obviedades o frases estudiadas, dijo que agradecía mucho que su padre el rey Juan Carlos les transmitiera a ella y a sus hermanos “la cultura del esfuerzo”.

| etiquetas: cultura , esfuerzo , borbones , cinismo
9 2 0 K 100 politica
5 comentarios
9 2 0 K 100 politica
Torrezzno #4 Torrezzno *
Siempre los mismos ejemplos basura para sostener la teoría que el esfuerzo no importa. Es ridículo ya que hay miles de ejemplos famosos y anónimos de gente que ha triunfado por esforzarse.

No considero ni mucho menos a Elena de Borbon mas exitosa que Linus Torvals, el mundo entero funciona gracias a su esfuerzo.

Incluso en el seno de la izquierda tienen ejemplos que invalidan esa retórica anti-esfuerzo como el mismo Pedro Sanchez que llegó donde esta por esforzarse en su periplo por España en su Peugeout
0 K 20
Aergon #2 Aergon
Supongo que será un chiste.
0 K 12
DrEvil #3 DrEvil
Muy buen artículo. Unas cuantas verdades que habría que repetir periódicamente.
Pena que aquí la gente lee el titular, y si hay suerte la entradilla.
0 K 9
Narmer #5 Narmer
Debió leer el eslogan del Valencia Basket. Porque sabe leer, ¿no?
0 K 8
#1 unocualquierax *
Los únicos esfuerzos que hacen en esa familia son para vivir del cuento y cuando van a cagar.
(Lo de robar me lo callo, no vaya a ser que me pongan una denuncia, como al Revilla :-P , presuntos, sólo presuntos).
0 K 7

menéame