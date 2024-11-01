Cuando Elena de Borbón, la mayor del trío, cumplió 50 años y concedió una de esas entrevistas artificiales donde las preguntas están pactadas y las respuestas repletas de obviedades o frases estudiadas, dijo que agradecía mucho que su padre el rey Juan Carlos les transmitiera a ella y a sus hermanos “la cultura del esfuerzo”.
No considero ni mucho menos a Elena de Borbon mas exitosa que Linus Torvals, el mundo entero funciona gracias a su esfuerzo.
Incluso en el seno de la izquierda tienen ejemplos que invalidan esa retórica anti-esfuerzo como el mismo Pedro Sanchez que llegó donde esta por esforzarse en su periplo por España en su Peugeout
Pena que aquí la gente lee el titular, y si hay suerte la entradilla.
(Lo de robar me lo callo, no vaya a ser que me pongan una denuncia, como al Revilla , presuntos, sólo presuntos).