"Por culpa de esa monja yo casi me quito la vida": las supervivientes de la institución franquista que adoctrinó a miles de niñas

Durante 40 años existió, bajo el mandato del Ministerio de Justicia, una institución que controló el adoctrinamiento moral de niñas y adolescentes en España, el Patronato de Protección a la Mujer. La existencia de reformatorios en nuestro país es de sobra conocida por todos, pero la realidad es que la mayoría de estos centros pertenecieron a un entramado religioso que trató de corregir el comportamiento de miles de niñas "desviadas", según la visión represiva del franquismo.