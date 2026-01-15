‘Culex molestus’: lo que la especie de mosquito del metro de Londres dice sobre nosotros

En los poco más de 160 años que tiene el metro de Londres, había dado lugar a la formación de una nueva especie de mosquito hematófago bautizada como Culex pipiens molestus, especializada en picar a los usuarios de transporte público. Lo más sorprendente fue que cuando siguieron estudiando a la nueva especie, descubrieron que no era homogénea, sino que se dividía en subespecies. Los mosquitos suelen vivir en el túnel y las condiciones microambientales varían los mosquitos de cada línea de metro evolucionaron por separado.