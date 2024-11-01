Cuidado con la venta de viviendas sin cédula de habitabilidad

El agente inmobiliario es responsable de que la vivienda, cumpla con todos los requisitos legales necesarios y la cédula de habitabilidad es uno de ellos, que además podría exigir el notario a la hora de escriturar la vivienda. Por tanto, debe guardar la diligencia necesaria para informarse y documentarse, ya sea a través del vendedor o del Ayuntamiento, de la existencia de la necesaria cédula de habitabilidad, a fin de no recaer en responsabilidades ante una previsible resolución de una operación por carecer de la expresada cédula.