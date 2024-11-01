edición general
Cuidado con la venta de viviendas sin cédula de habitabilidad

El agente inmobiliario es responsable de que la vivienda, cumpla con todos los requisitos legales necesarios y la cédula de habitabilidad es uno de ellos, que además podría exigir el notario a la hora de escriturar la vivienda. Por tanto, debe guardar la diligencia necesaria para informarse y documentarse, ya sea a través del vendedor o del Ayuntamiento, de la existencia de la necesaria cédula de habitabilidad, a fin de no recaer en responsabilidades ante una previsible resolución de una operación por carecer de la expresada cédula.

Pertinax
#7 ...y para otras 8 autonomías. En el resto, se exige una licencia que cumple la misma función con otro nombre.
ehizabai
#8 El decreto que citan es el catalán. y La Ley 18/2007 que se cita también es catalana. Detalle que no se menciona en todo el artículo.
Pertinax
#9 El enlace es al decreto catalán, y ahí se han patinado, pero que la responsabilidad de la ausencia de cédula de habitabilidad ennuna venta(que sigue existiendo, aún con otro nombre) recae en las inmobiliarias es común a toda España,
Pertinax
#3 ...por ejemplo. Pero sigue exigiéndose en otras autonomías. Y en el fondo es un documento similar, que cumple la misma función. Sigue existiendo.
ehizabai
#4 Lo que me sigue dejando la duda de quién coño ha escrito esto, y con qué rigor...

Me autocorrijo, en Catalunya sí existe. Es el decreto que citan en la noticia.
Pertinax
#5 Por cierto, en Cataluña sigue existiendo como tal también.
ehizabai
#6 Lo acabo de corregir. Es el decreto que citan en la noticia, que es aplicable en Catalunya. Luego esta noticia es válida solo para Catalunya.
ehizabai
No sé quién ha escrito esto, pero la "cédula de habitabilidad", como concepto, ya no existe en la legislación.
Pertinax
#1 No existe en Euskadi, porque se sustituyó por la licencia de primera o segunda ocupación, que es básicamente lo mismo. En Navarra, por ejemplo, como en otras autonomías, sigue siendo obligatoria.
ehizabai
#2 Ni en Madrid, ni Catalunya...
Katos
No comprar cosas sin certificados para su uso. Así como concepto
