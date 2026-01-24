·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7563
clics
ICE [Portada de Charlie Hebdo]
3546
clics
Silvia Intxaurrondo explica a Miriam Nogueras lo que pone sobre la supuesta okupación en el decreto que tumbaron con PP y Vox: "Datos frente a populismo"
3642
clics
Lo que 10 años como negociadora en casos de rehenes me enseñaron en la crianza de los hijos
5508
clics
Cantidad de habitantes de ciudades europeas en 1854
4752
clics
VÍDEO | Kimmel rompe a llorar en directo mientras habla del asesinato de Alex Pretti: "Esto tiene que parar"
más votadas
644
Iniciativa Ciudadana Europea: suspensión total del Acuerdo de Asociación UE-Israel
710
El colectivo ‘Policías Antifascistas’ irrumpe en las fuerzas de seguridad para exigir un modelo democrático frente al avance de la extrema derecha
339
Francia prohibirá a los funcionarios las herramientas de vídeo de EE. UU., incluyendo Zoom, Teams [ENG]
498
ICE [Portada de Charlie Hebdo]
591
ICE sabía quién era Alex Pretti y le rompieron una costilla en una pelea anterior [Eng]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
11
clics
Cuidado si te canta el alerón en el trabajo. Es motivo de despido
Juan Manuel, abogado laboralista: "Te pueden despedir por no ducharte y no es ninguna broma"
|
etiquetas
:
higiene
,
trabajo
,
,
despido
2
0
0
K
20
actualidad
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
0
0
K
20
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Mltfrtk
Así que te pueden despedir por no ducharte...
0
K
11
#2
GanaderiaCuantica
No entiendo cómo puede ir gente al trabajo sin ducharse. ¿Para qué tenemos el fin de semana libre??
0
K
10
#4
Albarkas
#2
Como mínimo una vez al mes, aunque no haga falta...
0
K
11
#1
oscarcr80
El mencionado letrado revela un caso de un cliente suyo al que le llegó una carta de despido: “No me lo podía creer. La leí y directamente era porque el señor no se duchaba. Tenía un aspecto de no ducharse y también un mal olor”. Y no se trata de ninguna ilegalidad; la razón es totalmente válida.
“Es totalmente legal que despidan a una persona por esta razón. El ambiente que se genera en el centro de trabajo es horroroso. No se puede trabajar al lado de una persona que no se ducha. Y parecerá muy tonto, pero no lo es: hay que llevar a cabo una higiene personal mínima”, aclara el abogado laboralista.
0
K
9
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
“Es totalmente legal que despidan a una persona por esta razón. El ambiente que se genera en el centro de trabajo es horroroso. No se puede trabajar al lado de una persona que no se ducha. Y parecerá muy tonto, pero no lo es: hay que llevar a cabo una higiene personal mínima”, aclara el abogado laboralista.