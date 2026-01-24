edición general
2 meneos
11 clics
Cuidado si te canta el alerón en el trabajo. Es motivo de despido

Cuidado si te canta el alerón en el trabajo. Es motivo de despido

Juan Manuel, abogado laboralista: "Te pueden despedir por no ducharte y no es ninguna broma"

| etiquetas: higiene , trabajo , , despido
2 0 0 K 20 actualidad
4 comentarios
2 0 0 K 20 actualidad
Mltfrtk #3 Mltfrtk
Así que te pueden despedir por no ducharte... :roll: :->
0 K 11
GanaderiaCuantica #2 GanaderiaCuantica
No entiendo cómo puede ir gente al trabajo sin ducharse. ¿Para qué tenemos el fin de semana libre??
0 K 10
#4 Albarkas
#2 Como mínimo una vez al mes, aunque no haga falta... :troll:
0 K 11
#1 oscarcr80
El mencionado letrado revela un caso de un cliente suyo al que le llegó una carta de despido: “No me lo podía creer. La leí y directamente era porque el señor no se duchaba. Tenía un aspecto de no ducharse y también un mal olor”. Y no se trata de ninguna ilegalidad; la razón es totalmente válida.

“Es totalmente legal que despidan a una persona por esta razón. El ambiente que se genera en el centro de trabajo es horroroso. No se puede trabajar al lado de una persona que no se ducha. Y parecerá muy tonto, pero no lo es: hay que llevar a cabo una higiene personal mínima”, aclara el abogado laboralista.
0 K 9

menéame