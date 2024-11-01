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El cuervo Russell llama todos los días a la ventana para jugar con su amigo bebé

El cuervo Russell llama todos los días a la ventana para jugar con su amigo bebé  

La madre de Otto, Lærke, describe como todos los días aparecía un cuervo, de nombre Russell, para jugar con su bebé. Russell lo sigue a todas partes, deja que Otto le toque, le lleva piedras para su excavadora de juguete... Siempre los supervisan pero la conexión entre ambos fue inmediata. Todo comenzó cuando Russell apareció en su casa, débil, aún sin saber volar y sin padres por lo que contactaron con una rehabilitadora de animales salvajes y comenzaron a cuidarlo. Después lo liberaron pero nunca se fue.

| etiquetas: cuervo , bebé , russell , otto , juego
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7 comentarios
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Tito_Keith #3 Tito_Keith
Cría cuervos y te sacarán los hijos
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ronko #4 ronko
Russell Crow ....
4 K 56
#1 concentrado
OYOYOY
0 K 20
#5 Tiranoc
El cuervo de gladiator.
1 K 15
LoboAsustado #2 LoboAsustado
un cuervo no es un animal de compañía , es un compañero de por vida.
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arcangel2p #7 arcangel2p
Pues yo iría con cuidado. Un cuervo puede ser muy peligroso.
0 K 7
#6 electroman
Odín!!
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menéame