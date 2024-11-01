edición general
2 meneos
84 clics

Por qué las cuentas de redes sociales «incel» están animando a los jóvenes a someterse a procedimientos extremos de «looksmaxxing» (Eng)

Un estudio de la Universidad de Portsmouth revela cómo las cuentas «incel» están empujando a los jóvenes a someterse a procedimientos extremos de mejora de la apariencia a través de contenidos de «looksmaxxing».

| etiquetas: looksmaxxing , universidad de portsmouth , incel , foros , machismo
1 1 4 K -2 actualidad
7 comentarios
1 1 4 K -2 actualidad
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Otro palabro de mierda. Se está incrementado demasiado el rango de palabras detectoras de subrnormales.
4 K 51
skaworld #4 skaworld
#1 lo que pasa es que no entiendes que este tipo de dinamicas proactivas maximizan la eficiencia de sinergias que incurren en un outcome mucho mas provechoso para su target
8 K 84
#7 wendigo
#4 lo mal que lo deberás pasar en las "meet" xD

Saludos
0 K 10
Ed_Hunter #6 Ed_Hunter
#1 ¿seguro que no le ha dado un ictus sobre del teclado?
0 K 7
azathothruna #3 azathothruna
Mejor apostar por las fembots.
Solucion no sexista.
A largo plazo.
Muestra lo bajo que es la opinion de los incels sobre la especie humana
0 K 17
skaworld #5 skaworld *
#3 el castellano tiene un termino muy especifico para eso no hace falta recurrir a anglicismos:

robopilingui
3 K 45
SMaSeR #2 SMaSeR *
El nivel que tiene esta gente a la hora de arrastrarse por el suelo no tiene rival.

Lo que no se dan cuenta es que el 95% de su problema reside en su forma de pensar/ser, no en su apariencia xD.
Con cosas así solo demuestran que siguen responsabilizando al mundo de sus problemas, suerte con ello.
1 K 10

menéame