Las cuentas 2025 de RTVE reflejarán un resultado positivo de 45 millones de euros

El presidente del Consejo de Administración de la Corporación RTVE, José Pablo López, ha avanzado este jueves que las cuentas del ejercicio 2025 de la televisión pública van a reflejar un resultado operativo positivo cercano a los 45 millones de euros.
| etiquetas: tve , cuentas , beneficios
#2 #4 Aqui la misma noticia pero con alguna cifra;
www.europapress.es/sociedad/noticia-lopez-avanza-congreso-rtve-cerro-2
Perdidas anuales por año:
2010 Inicio del modelo sin publicidad; deuda contenida. -47,1 M€
2011 La deuda empieza a subir por recortes estatales. -29 M€
2012 Año crítico: recorte de 204M€ en la subvención. -113 M€
2013 Estancamiento y plan de eficiencia. -113 M€
2014 Máximo déficit de la etapa inicial. -134,8 M€
2015 Aportación extra de la SEPI para sanear. -38 M€
2016 Equilibrio financiero tras años de pérdidas. +0,8 M€
2017 Reducción de la deuda bancaria en un 80% [1.2]. +23,3 M€… » ver todo el comentario
