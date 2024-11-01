Cuenca, Soria y Teruel: "en los próximos 15 años se jubilará el 50% de los autónomos"

En la reunión de organizaciones empresariales se hizo una radiografía de la situación en la que ha puesto de manifiesto que las tres provincias cuentan con un índice de envejecimiento superior al 180% y que la natalidad ha caído hasta los 6 nacimientos por cada mil habitantes. Desde el punto de vista económico, la demografía empresarial es similar a la de las personas, y ha alertado de que en los próximos 15 años se jubilará el 50% de los autónomos de las tres provincias.