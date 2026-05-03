Cuelgan avisos a ocupantes y propietarios de viviendas de presunto alquiler turístico ilegal en el vecindario de Presidente del Consell de Mallorca

Siempre nos llamará la atención que los escasos activistas que van quedando en Mallorca, tras la dimisión de entidades como el Gob, sean más eficientes que las autoridades perceptoras de suculentos sueldos por erradicar la plaga. Los avisos están dirigidos a los «Ocupantes» y «Propietario» de la casa alquilada presuntamente de modo irregular. A los huéspedes se les indica que se trata de «Una propiedad ilegal: no tiene licencia ETV, compruébelo en el ‘Verificador alquiler turístico’», y se les añade que «se ha notificado formalmente al Consell