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Cuelgan avisos a ocupantes y propietarios de viviendas de presunto alquiler turístico ilegal en el vecindario de Presidente del Consell de Mallorca

Cuelgan avisos a ocupantes y propietarios de viviendas de presunto alquiler turístico ilegal en el vecindario de Presidente del Consell de Mallorca

Siempre nos llamará la atención que los escasos activistas que van quedando en Mallorca, tras la dimisión de entidades como el Gob, sean más eficientes que las autoridades perceptoras de suculentos sueldos por erradicar la plaga. Los avisos están dirigidos a los «Ocupantes» y «Propietario» de la casa alquilada presuntamente de modo irregular. A los huéspedes se les indica que se trata de «Una propiedad ilegal: no tiene licencia ETV, compruébelo en el ‘Verificador alquiler turístico’», y se les añade que «se ha notificado formalmente al Consell

| etiquetas: llorenç galmés , consell de mallorca , alquiler turístico , vivienda
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5 comentarios
25 5 0 K 369 actualidad
#1 Pitchford
Esto es una evidente dejación de funciones. La ley que no se hace cumplir es una de las peores plagas de la sociedad.
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yopasabaporaqui #3 yopasabaporaqui
A la inmensa mayoría de los huéspedes se la peleará. Aunque sea gente que paga 700€ por compartir piso con 4 personas...
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miq #5 miq
Un tío que debe vivir cerca del presidente del consell alquila su vivienda de manera turistica ilegal, de alguna manera hay que hacer la carambola para darle la culpa.
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CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
si como creen que el guiri, beodo,en su estado natural, se va a parar a leer cartelitos van aviaos
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TripleXXX #4 TripleXXX
#2 El cianocrilato no hace distinciones entre borrachos y serenos.
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menéame