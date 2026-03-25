Te cuelan falsificaciones y reseñas falsas en Amazon, AliExpress, Temu y Shein: las marcas luchan a diario contra un negocio millonario

Cada vez es más difícil diferenciar entre lo real y lo falso en plataformas como Amazon, AliExpress, Temu o Shein. Las marcas denuncian que luchan a diario contra un mercado millonario de falsificaciones y reseñas fraudulentas que engañan a los consumidores.
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Si la review es "todo bien", pasando.
Si la review es un parrafazo de lo maravilloso que es el producto, pasando.
Si la review es echar mierda del vendedor o de cómo de mal llegó el producto, pasando.
Las únicas reviews que valen son bien las que tienen fotos/videos y hacen algún comentario específico sobre una función del producto; o las quejas sobre el producto que entran en detalle pero que no son del palo "compré una freidora de aire y violó a mi mujer y mató a mi gato y encima me quemó la paella", sino que indican qué pasó mal y ya.