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Te cuelan falsificaciones y reseñas falsas en Amazon, AliExpress, Temu y Shein: las marcas luchan a diario contra un negocio millonario

Te cuelan falsificaciones y reseñas falsas en Amazon, AliExpress, Temu y Shein: las marcas luchan a diario contra un negocio millonario

Cada vez es más difícil diferenciar entre lo real y lo falso en plataformas como Amazon, AliExpress, Temu o Shein. Las marcas denuncian que luchan a diario contra un mercado millonario de falsificaciones y reseñas fraudulentas que engañan a los consumidores.

| etiquetas: falsificaciones , reseñas falsas , amazon , aliexpress , temu , shein
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2 comentarios
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capitan__nemo #2 capitan__nemo
Las marcas son las que ponen las reseñas falsas, automatizadas, por ia.
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Andreham #1 Andreham
Como vendedor de Amazon, sólo le hago caso a las reseñas que tienen fotos o que entran en mucho detalle del producto... si es queja.

Si la review es "todo bien", pasando.

Si la review es un parrafazo de lo maravilloso que es el producto, pasando.

Si la review es echar mierda del vendedor o de cómo de mal llegó el producto, pasando.

Las únicas reviews que valen son bien las que tienen fotos/videos y hacen algún comentario específico sobre una función del producto; o las quejas sobre el producto que entran en detalle pero que no son del palo "compré una freidora de aire y violó a mi mujer y mató a mi gato y encima me quemó la paella", sino que indican qué pasó mal y ya.
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menéame