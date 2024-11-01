edición general
¡CUBA SE RINDE FINALMENTE! —Díaz-Canel Traiciona a China  

La isla que durante décadas resistió sanciones, presiones y bloqueos ahora enfrenta su momento más crítico. ¿Está realmente cayendo el último bastión comunista del Caribe? En este análisis explosivo desentrañamos las decisiones de Miguel Díaz-Canel que podrían marcar un antes y un después en la historia de Cuba. ¿Traición estratégica a China o jugada política para sobrevivir? Analizamos los movimientos diplomáticos, el impacto económico y el posible cambio de rumbo del régimen. El escenario internacional se reconfigura.

3 comentarios
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Ya puede reclamar de nuevo la Mafia el acuerdo que hicieron cuando la invasión de Sicilia.
#2 Suleiman
Cae no,la tumban.
#3 unocualquierax
Ya no pueden más.
Por muy comunistas que se sientan, la enorme mayoría de los cubanos están deseando que esta situación acabe, como sea, y cuanto antes mejor.
