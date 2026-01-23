Cuatro vuelos de reabastecimiento de aviones estadounidenses en la base aérea de Morón, en España, plantean interrogantes sobre Irán [Eng]

La base aérea estadounidense de Morón, situada en el sur de España, es un elemento logístico crucial en cualquier plan militar estadounidense o redespliegue de fuerzas estadounidenses, ya que desempeña un papel clave al apoyar a los aviones de reabastecimiento aéreo y permitir ataques de largo alcance. La base alberga una flota de aviones de reabastecimiento estadounidenses, como el KC-135 y el KC-46, y se utiliza como centro de tránsito y reabastecimiento de aeronaves durante sus largos vuelos a Oriente Medio, incluidas las rutas hacia Irán.