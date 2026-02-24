·
10
meneos
152
clics
Los cuatro portugueses acusados de la violación de El Carmen, en Gijón, también absueltos por el TSJA
La Sala del Alto Órgano Asturiano también confirma que no cometieron un delito de agresión sexual
|
etiquetas
:
recurso
,
violacion
,
absolucion
,
gijon
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#5
plutanasio
Esto no existe - Juan Soto Ivars.
4
K
25
#1
Atusateelpelo
Relacionada:
www.meneame.net/story/absueltos-video-cuatro-jovenes-portugueses-acusa
0
K
16
#4
Alakrán_
Pero si está grabado en 4k, como ha llegado hasta el TS y no se quedó el juicio en la instrucción. ¿Por qué motivo estás señoras no están procesadas?
1
K
16
#2
cenutrios_unidos
En fin. Una pena terrible que pasen estas cosas. Flaco favor hacer a otras mujeres que si han sufrido este delito. Una palmadita y a su casa que total...sale gratis.
0
K
12
#3
elGude
¿De quién son hijos estos chicos?
0
K
11
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
