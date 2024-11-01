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Cuatro ministros dimiten ante la creciente presión sobre Starmer para que renuncie [Eng]

Cuatro ministros dimiten ante la creciente presión sobre Starmer para que renuncie [Eng]

Una de las ministras más influyentes de Keir Starmer, Jess Phillips, dimitió del gobierno, exigiendo la renuncia de Starmer y afirmando estar cansada de ver cómo se estancaban y retrasaban las oportunidades de progreso.Cuatro ministros dimitieron el martes y se unieron a más de 80 diputados que habían pedido la dimisión del primer ministro. Sin embargo, Starmer comunicó a su gabinete ese mismo día que continuaría como primer ministro

| etiquetas: reino unido , keir starmer , jess phillips , dimisión , partido laborista
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6 comentarios
6 2 0 K 80 actualidad
#2 Alcalino
Para que la gente lo entienda, Starmer es un caballo de troya que las élites pusieron dentro del partido laborista para que, ante la mas que previsible debacle de los conservadores, poder tener a alguien para que se asegurara de que todo sigue igual.

es una lástima, porque con Jeremy Corbin las cosas habrían sido muy diferentes, otra oportunidad perdida.
7 K 90
#3 Eukherio *
#2 Ha conseguido que una victoria histórica se convierta en uno de sus mayores fracasos. Tiene mérito. Lo gracioso es que después vendrán los que antes decían que con el Brexit todos felices y ricos.
1 K 22
#5 carraxe *
#2 Corbin en UK es como Bernie Sanders en EEUU. Nunca le dejarían gobernar, y casualmente siempre le ganaban sus adversarios, grandes amigos de Israel
2 K 23
Herumel #1 Herumel
¿Alguien de verdad quiere juntarse de la UE, con esta jaula de grillos?
4 K 55
#4 carraxe
El agente del sionismo aferrándose con uñas y dientes al cargo. Cuando lo hayan amortizado, que será en breve, se convertirá en un cero a la izquierda, especialmente entre los suyos
2 K 24
tul #6 tul
#4 se ira vivir a usa junto a blair
1 K 21

menéame