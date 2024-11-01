Cuatro ministros dimiten ante la creciente presión sobre Starmer para que renuncie [Eng]

Una de las ministras más influyentes de Keir Starmer, Jess Phillips, dimitió del gobierno, exigiendo la renuncia de Starmer y afirmando estar cansada de ver cómo se estancaban y retrasaban las oportunidades de progreso.Cuatro ministros dimitieron el martes y se unieron a más de 80 diputados que habían pedido la dimisión del primer ministro. Sin embargo, Starmer comunicó a su gabinete ese mismo día que continuaría como primer ministro