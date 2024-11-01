edición general
4 meneos
46 clics
Las cuatro estaciones de Vivaldi, (ballet plaza San Marcos Venecia

Las cuatro estaciones de Vivaldi, (ballet plaza San Marcos Venecia  

Maravillosa adaptación para ballet de las cuatro estaciones.

| etiquetas: cuatro estaciones , vivaldi
3 1 0 K 30 cultura
1 comentarios
3 1 0 K 30 cultura
#1 luckyy
m.youtube.com/watch?v=Za4DxmWkPak&pp=ygURIENpY2xvcyBjYW5hcmlvcyA=

Las Cuatro estaciones, version rock sinfonico por los Canarios
0 K 10

menéame