Cuarta jornada de huelga de médicos en Barcelona para reclamar mejoras en las condiciones laborales

Una nueva manifestación de médicos ha recorrido este miércoles el centro de Barcelona en la cuarta jornada de huelga después de las de octubre y diciembre. Vestidos con batas blancas y con máscaras con la cara de la consejera de Salud, Olga Pané, los facultativos protestan para pedir un convenio médico que tenga en cuenta sus especificidades

