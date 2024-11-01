edición general
Cuarenta testigos, una confesión y un bulo: cuenta atrás para el inédito juicio al fiscal general por el correo de la pareja de Ayuso

Álvaro García Ortiz será el último en declarar después de seis días de juicio en el que varios periodistas ratificarán que conocieron la confesión de Alberto González Amador antes que el fiscal general y en el que Miguel Ángel Rodríguez tendrá que relatar los bulos que difundió sobre el caso

Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
Un informe del la UCO lava, sin ninguna prueba, la sospecha de que la función vino de la fiscalía. Eso me recuerda al caso de ha Dana. La jefa de Catarroja tuvo que recuperar a la UCO que era ella la jueza, que la UCO debía limitarse a relatar hechos.

sotillo
#1 La UCO y montages es todo uno

Asimismov
#2 un poco afrancesada la UCO

yoma
Este juicio puede servir para empezar a creer un poco en la imparcialidad de la justicia si el Supremo (con mayoría de jueces conservadores) deja al margen la política y se dedica a juzgar los hechos. Aunque dudo mucho que vayan a dejar con el culo al aire todo el circo mediático que ha montado la derecha alrededor de este juicio.

PdePedro
Me encanta como tratan de mezclar la información con la filtración del documento, que es lo que es delito.

Habrá que preguntarle al del PSOE que fue al notario con el documento sin la marca de agua de la prensa, recibido desde Ferraz, por qué no quiso enseñarlo sin que se hubiese publicado si no habia ningun problema.


