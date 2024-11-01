Cuarenta testigos, una confesión y un bulo: cuenta atrás para el inédito juicio al fiscal general por el correo de la pareja de Ayuso

Álvaro García Ortiz será el último en declarar después de seis días de juicio en el que varios periodistas ratificarán que conocieron la confesión de Alberto González Amador antes que el fiscal general y en el que Miguel Ángel Rodríguez tendrá que relatar los bulos que difundió sobre el caso
| etiquetas: fiscal , juez , lawfare , garcía ortiz , hurtado
Habrá que preguntarle al del PSOE que fue al notario con el documento sin la marca de agua de la prensa, recibido desde Ferraz, por qué no quiso enseñarlo sin que se hubiese publicado si no habia ningun problema.