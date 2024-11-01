¿Cuántos trabajadores construyeron una catedral medieval? [Eng]  

Las fuentes más valiosas para estudiar la mano de obra de una catedral medieval son las cuentas financieras que llevaba la fábrica , el organismo administrativo responsable de la gestión de las obras. La evidencia de la catedral de Girona sugiere que la respuesta es mucho menor de lo que la mayoría de la gente imagina. En el caso de la catedral de Girona, estos registros son excepcionalmente detallados. Proporcionan listas semanales de los trabajadores empleados en la obra a lo largo del siglo XV.