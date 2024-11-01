¿Cuántos casos judiciales puede perder Trump en una sola semana?

¿Está Donald Trump cansado ya de todas las derrotas? Solo durante la última semana, jueces federales de todo el país han rechazado algunas de las iniciativas más importantes y de mayor alcance de Trump, desde sus esfuerzos por remodelar la economía mundial con aranceles y movilizar al ejército para que actúe como policía en las ciudades estadounidenses, hasta su negativa a gastar miles de millones de dólares en fondos asignados por el Congreso.