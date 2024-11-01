edición general
¿Cuánto necesitas para viajar al Mundial 2026 en México?

¿Quiénes asistirán al Mundial? De las tres sedes, México se decanta como la más económica, revisando lo más caro serán los vuelos, apartir de ahí puedes estar a un costo muuuuuuuy bajo., al menos yo ya estoy ahorrando, tenemos poco más de 6 meses. 8-D

Veelicus #3 Veelicus
La de secuestros express telefonicos que va a haber...
a69 #4 a69
Ganas
#1 Luiskelele
Dependiendo lo que valores tu vida, si. Puede ser muy económico.
Jovaldini #2 Jovaldini
#1 jajajajaja un error, ya quedó cambiado
