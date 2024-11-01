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¿Cuánto costaba enterrarse en la capilla de una catedral medieval?

¿Cuánto costaba enterrarse en la capilla de una catedral medieval?

Durante siglos, iglesias y catedrales no solo servían para orientar a los fieles hacia Dios, sino también para marcar las jerarquías del poder terrenal tras la muerte. Mientras el pueblo llano era sepultado en camposantos exteriores, expuestos a los elementos y al olvido, la nobleza y la alta burguesía libraban una batalla silenciosa por ocupar cada centímetro de suelo bajo las naves sagradas. Hacerse enterrar en una iglesia no era una cuestión de estética, sino de «seguro de vida» espiritual.

| etiquetas: entierros , capillas , edad media
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3 comentarios
12 1 0 K 216 Historia
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Lei hace poco una cosa la mar de interesante, durante mucho tiempo la mayor fuente de ingresos de la iglesia eran precisamente los cementerios (vamos la gestión de tumbas, sitios privilegiados, etc)
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Un_señor_de_Cuenca #3 Un_señor_de_Cuenca
El tema es muy interesante y el artículo está bastante bien, pero canta mucho a ChatGPT de la mitad hacia el final. Un muy buen resumen, por otra parte.
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#2 unocualquierax
Muy interesante el artículo. Y toda la web en su conjunto.
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menéame