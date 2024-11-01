¿Cuánto costaba el color azul egipcio encontrado en las paredes de una habitación de Pompeya? Solo el pigmento, casi el total de la paga anual de un legionario

Un estudio multicéntrico, publicada en npj Heritage Science, ha logrado estimar, por primera vez, la cantidad exacta de pigmento de azul egipcio empleado en una estancia privada de Pompeya, así como su coste en la economía del siglo I. El salario anual de un soldado romano de a pie rondaba los 187 denarios. Es decir, solo el azul de las paredes de esta pequeña habitación costaba lo equivalente a entre el 50% y el 90% de la paga de un legionario durante un año entero. O puesto en otros términos, entre 744 y 1.344 barras de pan en la propia Roma.