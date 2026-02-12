·
¿Cuántas veces nos enamoramos en la vida? La ciencia calcula el número de amores apasionados
Solo nos enamoramos apasionadamente dos veces en la vida, según un estudio con más de 10.000 personas
estudio
,
enamoramiento
,
enamorarse
#1
obmultimedia
Pues nada, ya gaste los 2 cartuchos del amor.
1
K
27
#2
Toponotomalasuerte
#1
yo cuento seis perdidamente enamorado y no pongo la mano en el fuego de que haya gastado la última.
0
K
10
#3
Gry
#2
Los que no son correspondidos no cuentan.
2
K
38
#10
Toponotomalasuerte
#3
correspondidos un año, tres, trece, cuatro, seis meses y dos años.... Por orden cronológico. Y mi gran amor es la de los 6 meses por qué no hubo rutina que lo jodiera
si cuentan los no correspondidos no me llegan los dedos de las manos con los dedos de los pies y todo eso junto que suma 23. O se vive enamorado o no se vive!
0
K
10
#4
cocococo
¿Enamorarse? ¿Qué es eso?
0
K
7
#5
cocococo
¿Enamorarse? ¿Qué es eso?
0
K
7
#6
Spirito
*
Yo me he enamorado perdidamente de tres mujeres y un amor platónico.
Y estoy convencido que me volveré a enamorar perdidamente otra vez al menos.
0
K
8
#7
Kamillerix
"Sólo hay un tipo de amor verdadero: el amor no correspondido. Ese no te abandona nunca"
(Woody Allen)
and me
1
K
16
#8
lonnegan
No te creas los estudios, según algunos estudios yo debería ser inmortal y según otros ya debería haber muerto
0
K
10
#9
dclunedo
¿Desde cuando una encuesta es un "Estudio"?. ¿A esto le llaman ciencia?.
0
K
7
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
