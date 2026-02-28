Cuando Trump decía que provocar "un cambio de régimen en Irán traería el caos" Internacional

·
Cuando Trump decía que provocar "un cambio de régimen en Irán traería el caos"
El presidente de EEUU, que se presentó como pacificador mundial y exigió la concesión del Nobel de la Paz, ha atacado Irán y Venezuela en apenas 13 meses
trump
,
caos internacional
,
cambio de regimen
,
irán
7 comentarios
#1
Mauro_Nacho
*
Exactamente eso es lo que hace EE.UU. sembrar el caos para controlar y dirigir el mundo, Trump es un maestros en hacer lo contrario de dice y no sentir la más mínima vergüenza, es un hombre que siempre miente, dice que es un hombre paz. Dice primero EE.UU., y primero es Israel. Como se dice a río revuelto ganancia de pescadores.
4
K
77
#2
guillersk
Todo esto se habría evitado si le hubieran dado el nobel
1
K
17
#4
Mauro_Nacho
#2
El Nobel de destructor de mundos.
3
K
64
#7
soberao
Este tío va a morir en la cárcel y es lo que tiene dejar que un delincuente responsable de un intento de golpe de estado pueda usar la presidencia de EE.UU para detener el proceso judicial contra él y poner el país patas arriba mientras tanto.
0
K
16
#6
UNX
¿Trump mintiendo o incumpliendo promesas? Imposible.
0
K
11
#3
Findeton
Lo mismo tenía razón, y eso quiere.
0
K
10
#5
ansiet
*
#3
Pues si eso mismo he pensado yo aunque si lo miras bien le pueden salir "rana" a este imbécil y a medio mundo sus "habilidades" premonitorias.
No puede quedar bien esto cuando es un Subnormal amarillento el que va al volante.
0
K
10
No puede quedar bien esto cuando es un Subnormal amarillento el que va al volante.