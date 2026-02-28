edición general
13 meneos
10 clics
Cuando Trump decía que provocar "un cambio de régimen en Irán traería el caos" Internacional

Cuando Trump decía que provocar "un cambio de régimen en Irán traería el caos" Internacional

El presidente de EEUU, que se presentó como pacificador mundial y exigió la concesión del Nobel de la Paz, ha atacado Irán y Venezuela en apenas 13 meses

| etiquetas: trump , caos internacional , cambio de regimen , irán
12 1 0 K 116 actualidad
7 comentarios
12 1 0 K 116 actualidad
Mauro_Nacho #1 Mauro_Nacho *
Exactamente eso es lo que hace EE.UU. sembrar el caos para controlar y dirigir el mundo, Trump es un maestros en hacer lo contrario de dice y no sentir la más mínima vergüenza, es un hombre que siempre miente, dice que es un hombre paz. Dice primero EE.UU., y primero es Israel. Como se dice a río revuelto ganancia de pescadores.
4 K 77
#2 guillersk
Todo esto se habría evitado si le hubieran dado el nobel
1 K 17
Mauro_Nacho #4 Mauro_Nacho
#2 El Nobel de destructor de mundos.
3 K 64
#7 soberao
Este tío va a morir en la cárcel y es lo que tiene dejar que un delincuente responsable de un intento de golpe de estado pueda usar la presidencia de EE.UU para detener el proceso judicial contra él y poner el país patas arriba mientras tanto.
0 K 16
#6 UNX
¿Trump mintiendo o incumpliendo promesas? Imposible.
0 K 11
Findeton #3 Findeton
Lo mismo tenía razón, y eso quiere.
0 K 10
ansiet #5 ansiet *
#3 Pues si eso mismo he pensado yo aunque si lo miras bien le pueden salir "rana" a este imbécil y a medio mundo sus "habilidades" premonitorias.
No puede quedar bien esto cuando es un Subnormal amarillento el que va al volante.
0 K 10

menéame