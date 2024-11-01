Cuando trabajar sale caro: por qué el sistema castiga a quienes lo intentan

La asociación Xarxa Renda Bàsica cumplirá el próximo mes de febrero 25 años, y en este cuarto de siglo la propuesta de la renta básica (RB), aunque ha sido un camino complicado, ha avanzado bastante en su difusión y conocimiento. De hecho, es una medida que se ha debatido en muchísimos actos, espacios y jornadas a lo largo de todo este tiempo, y su apoyo según las últimas encuestas es alto. Aun así, sigue habiendo bastante desconocimiento y algunas críticas a la propuesta.