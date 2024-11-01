Cuando trabajar sale caro: por qué el sistema castiga a quienes lo intentan

La asociación Xarxa Renda Bàsica cumplirá el próximo mes de febrero 25 años, y en este cuarto de siglo la propuesta de la renta básica (RB), aunque ha sido un camino complicado, ha avanzado bastante en su difusión y conocimiento. De hecho, es una medida que se ha debatido en muchísimos actos, espacios y jornadas a lo largo de todo este tiempo, y su apoyo según las últimas encuestas es alto. Aun así, sigue habiendo bastante desconocimiento y algunas críticas a la propuesta.
| etiquetas: mercado de trabajo , renta básica
Quizás el debate sobre la renta básica no debería seguir preguntando si la gente no trabajaría o trabajaría menos, sino si podemos permitirnos continuar con un sistema que castiga justo a quienes lo intentan».
Pero, antes de aceptar una RBU, muchos prefieren "arreglar el sistema", que, como está mal montado, no se podría arreglar ya...
Yvolvemos al de siempre ¿Que hacemos con aquellos que están capacitados y no quieren trabajar? El salario minimo es ya insuficiente, a cuanto pones la renta basica, a lo mismo? ¿Como de "miserable" haces la vida del que no aporta para que le convenga aportar?