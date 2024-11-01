edición general
Cuando trabajar sale caro: por qué el sistema castiga a quienes lo intentan

La asociación Xarxa Renda Bàsica cumplirá el próximo mes de febrero 25 años, y en este cuarto de siglo la propuesta de la renta básica (RB), aunque ha sido un camino complicado, ha avanzado bastante en su difusión y conocimiento. De hecho, es una medida que se ha debatido en muchísimos actos, espacios y jornadas a lo largo de todo este tiempo, y su apoyo según las últimas encuestas es alto. Aun así, sigue habiendo bastante desconocimiento y algunas críticas a la propuesta.

rogerius #1 rogerius *
Del artículo: «Marta podría trabajar sin miedo. Manel podría aceptar trabajos sin arriesgar la supervivencia familiar. Y la sociedad en conjunto dejaría de gastar energías en controlar y sospechar, para empezar a confiar.
Quizás el debate sobre la renta básica no debería seguir preguntando si la gente no trabajaría o trabajaría menos, sino si podemos permitirnos continuar con un sistema que castiga justo a quienes lo intentan».
#5 Jacusse
Muy bueno el artículo.

Pero, antes de aceptar una RBU, muchos prefieren "arreglar el sistema", que, como está mal montado, no se podría arreglar ya...
Postmeteo #3 Postmeteo
Me parece muy bien que se agilicen los tramites para las ayudas. A todo el mundo le parece. De hecho eso NO ES no debate, seria el COMO.
Yvolvemos al de siempre ¿Que hacemos con aquellos que están capacitados y no quieren trabajar? El salario minimo es ya insuficiente, a cuanto pones la renta basica, a lo mismo? ¿Como de "miserable" haces la vida del que no aporta para que le convenga aportar?
nosomosnaiderl #2 nosomosnaiderl
Creo que lo que trata de resolver la RBU ya lo resuelve el IMV. Que alguien me saque de dudas si estoy equivocado.
Postmeteo #4 Postmeteo *
#2 #2 Se supone que la RBU es incondicional y el IMV requiere condiciones previas
