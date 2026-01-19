Cuando el streaming empieza a parecer mendicidad: dinero, atención y humillación digital

Donaciones, ruletas, castigos simbólicos y dinero a cambio de atención. Este artículo analiza cómo ciertas prácticas habituales en el streaming en directo empiezan a reproducir lógicas clásicas de la mendicidad, y cómo el entretenimiento y la profesionalización aspiracional en plataformas como Twitch o Kick pueden derivar en exposición y humillación digital. Un análisis etnográfico sobre los límites del capitalismo de plataformas.