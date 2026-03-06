Cuando Roma olía bien: agua corriente, cloacas gigantes y la obsesión romana por la higiene

Los romanos lo entendieron antes que nadie. Mientras medio mundo aún vivía entre barro, pozos dudosos y calles con sorpresa orgánica, Roma ya había convertido el agua en una cuestión de Estado. No solo sabían traerla limpia desde kilómetros de distancia: sabían repartirla, controlarla, usarla como propaganda política… y, sobre todo, sacarla de la ciudad antes de que aquello empezara a oler a imperio en decadencia. Porque Roma no dominó el mundo solo con legiones. También lo hizo con tuberías.