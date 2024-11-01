Cuando las redes sociales tuvieron inocencia

Este meneo de hace casi 14 años fue muy votado y celebrado, rebosante de un cachondeo sano: www.meneame.net/story/club-petanca-barqueros-proclama-campeon-espana

Había un buen rollo que ni me acordaba que algo así existe. Hoy sería imposible esta complicidad y humor. ¿Qué nos ha pasado?

El meneo de este tipo a día de hoy sería tratado de un modo más serio, o sería ignorado. Los comentarios serían de defensores sin sentido del humor, de esos de reacciones y mecanismos defensivos automáticos. Habrían comentarios amargos, varios que derivarían el tema a la política, otros a sus problemas personales para que le hagan caso, algunos que si la comunidad y la sociedad están en decadencia...

Pero este tema se aplica a las redes sociales en general. En serio, ¿qué nos ha pasado?

Tengo, por otra parte, esa impresión sobre que en los 80s, 90s y principios de los 2000 la gente era más inocente, al menos más sana en su sentido del humor. Internet era tomado como un juego, una novedad más.

No lo sé, pero ese aura que emana la intención del meneo y sus comentarios ya no la encuentro en ninguna parte. Y sé que la viví en varias ocasiones por foros y redes sociales en auge. Me ha chocado recordar esa sensación tan positiva que tenía enterrada. Sólo eso.