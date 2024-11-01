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Cuando Pinochet se quedó con el oro
La dictadura lanzó en 1973 la campaña "Comprométase con Chile" y pidió a las mujeres donar joyas para la "reconstrucción nacional". La artista Milena Moena sigue hoy ese rastro.
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pinochet
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#1
Supercinexin
Reviento todas las instituciones del país, asesino a decenas de miles de obreros, campesinos y estudiantes, destruyo todo lo que sea público y regalo cualquier cosa rentable del Estado al Sector Privado...
...y luego te pido las sortijas y los colgantes de tu mamá para
la reconstrucción nacional
.
Pero ey, que los malos son los comunistas, los socialistas y los zurdos izmierda que traen mucha pobreza. Te lo juro que es así. Y además matan mucho.
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#2
fofito
#1
y encima no van a misa!!
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#3
Aguarrás
#1
Así les luce el pelo.
Son tan
subnormales
que en LATAM usan progreso/ista como algo malo e insultante.
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#5
Priorat
*
#1
Regaló cualquier cosa al sector privado, menos lo del ejército.
El 10% de los ingresos (no de los beneficios) de Codelco, la minera pública (de lo poco que no privatizó) iba al ejército y este 10% no estaba ni en los presupuestos del estado. Hacía lo que quieren con él los militares chilenos, sin control del estado y con una gran opacidad. Y la Ley Reservada del Cobre estuvo vigente hasta 2019 y a partir de esa fecha y hasta 2030 siguen recibiendo una cantidad menguante.
Y las pensiones de los militares son de las pocas (seguramente las únicas) que si son públicas.
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#4
konde1313
Anda, mira, como Vox y el PP con las donaciones de la DANA.
Más nos vale que no ocurra ninguna desgracia si esta gente nos gobierna.
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...y luego te pido las sortijas y los colgantes de tu mamá para la reconstrucción nacional.
Pero ey, que los malos son los comunistas, los socialistas y los zurdos izmierda que traen mucha pobreza. Te lo juro que es así. Y además matan mucho.
Son tan subnormales que en LATAM usan progreso/ista como algo malo e insultante.
El 10% de los ingresos (no de los beneficios) de Codelco, la minera pública (de lo poco que no privatizó) iba al ejército y este 10% no estaba ni en los presupuestos del estado. Hacía lo que quieren con él los militares chilenos, sin control del estado y con una gran opacidad. Y la Ley Reservada del Cobre estuvo vigente hasta 2019 y a partir de esa fecha y hasta 2030 siguen recibiendo una cantidad menguante.
Y las pensiones de los militares son de las pocas (seguramente las únicas) que si son públicas.
Más nos vale que no ocurra ninguna desgracia si esta gente nos gobierna.