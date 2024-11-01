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Cuando Pinochet se quedó con el oro

Cuando Pinochet se quedó con el oro

La dictadura lanzó en 1973 la campaña "Comprométase con Chile" y pidió a las mujeres donar joyas para la "reconstrucción nacional". La artista Milena Moena sigue hoy ese rastro.

| etiquetas: pinochet , chile , oro , milena moena
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5 comentarios
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Supercinexin #1 Supercinexin
Reviento todas las instituciones del país, asesino a decenas de miles de obreros, campesinos y estudiantes, destruyo todo lo que sea público y regalo cualquier cosa rentable del Estado al Sector Privado...

...y luego te pido las sortijas y los colgantes de tu mamá para la reconstrucción nacional.

Pero ey, que los malos son los comunistas, los socialistas y los zurdos izmierda que traen mucha pobreza. Te lo juro que es así. Y además matan mucho.
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fofito #2 fofito
#1 y encima no van a misa!!
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Aguarrás #3 Aguarrás
#1 Así les luce el pelo.
Son tan subnormales que en LATAM usan progreso/ista como algo malo e insultante. :shit:
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Priorat #5 Priorat *
#1 Regaló cualquier cosa al sector privado, menos lo del ejército.

El 10% de los ingresos (no de los beneficios) de Codelco, la minera pública (de lo poco que no privatizó) iba al ejército y este 10% no estaba ni en los presupuestos del estado. Hacía lo que quieren con él los militares chilenos, sin control del estado y con una gran opacidad. Y la Ley Reservada del Cobre estuvo vigente hasta 2019 y a partir de esa fecha y hasta 2030 siguen recibiendo una cantidad menguante.

Y las pensiones de los militares son de las pocas (seguramente las únicas) que si son públicas.
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#4 konde1313
Anda, mira, como Vox y el PP con las donaciones de la DANA.

Más nos vale que no ocurra ninguna desgracia si esta gente nos gobierna. :-(
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menéame