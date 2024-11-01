Cuando una mujer toca la batería en una banda de Death Metal (y no muere en el intento).

En vez de una bruja hechicera, en este caso estamos ante una meiga gallega, porque esta mujer, así como la veis, empezó en esto de la música cuando tenía 17 años desde la ciudad de As Burgas (Ourense) formando parte y tocando en innumerables bandas de la zona. No creo que por 1992 hubiera muchas mujeres tocando la batería, y menos, en una banda de death metal old school como eran los Unnatural. Si queréis conocer más de la historia de esta mujer, toda una pionera y heroína, no os perdáis este reportaje...