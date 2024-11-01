Cuando las legiones entraron en Roma por primera vez, sentando un precedente que ya no paró

Quien haya visto Espartaco quizá recuerde una escena en la que conversan Craso y Julio César sobre la posibilidad de que el primero se erija como dictador. Pero para ello debe entrar en Roma con sus legiones, algo que le sume en dudas. César le recuerda que Sila lo hizo, a lo que Craso responde que con ello manchó su nombre. Hablemos de ese episodio, insólito hasta entonces: Lucio Cornelio Sila Félix fue el primer romano que osó ocupar su propia ciudad, vulnerando la ley sagrada, en lo que históricamente se conoce como la Marcha sobre Roma.