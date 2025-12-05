edición general
“Cuando introduces el número de la tarjeta para comprar online, la página te avisa si te equivocas, pero no porque tenga una base de datos, sino porque realiza una operación matemática”

Cèlia Ventura explica en redes cómo adivinar la última cifra de una tarjeta de crédito a partir de una operación matemática conocida como el algoritmo de Luhn

Es mediante este sistema que, en una compra online, la página puede comprobar si el número es válido o no. “Si me dices todos los números de tu tarjeta menos el último, puedo adivinar el que falta”, asegura Ventura. Y añade: “Y tú también podrás”.
Al revés que con el DNI. ¿Como saben si te equívocas con la letra? Las letras no son matemáticas

#2 En realidad sí se trata de una operación matemática, las letras están en una tabla y tienen una posición:

www.letradni.info/algoritmo-letra-dni

Se toma el número del DNI (8 dígitos)
Se divide entre 23
Se toma el resto de la división (módulo)
Se busca la letra correspondiente en la tabla:

Resto Letra Resto Letra Resto Letra
0 T 8 P 16 Q
1 R 9 D 17 V
2 W 10 X 18 H
3 A 11 B 19 L
4 G 12 N 20 C
5 M 13 J 21 K
6 Y 14 Z 22 E
7 F 15 S
Pues te podrían también impedir los pagos cuando el destinario es un estafador. Y en ocasiones se ha hecho con tus datos alhuien que hae pequeños gastos. Y cada vez hay más ciber-estafas, y este fenómeno inunda los Juzgados, siendo asuntos de complicada instrucción.
#3 y lo hacen
#3 Hay varias páginas que ofrecen números de tarjeta y cuentas bancaria matemáticamente válidas, yo la uso para sitios de pago dudoso, si me lo aceptan sin rechistar, malo.
Eso mismo lo hice en un ejercicio de informática en....los 90 :-) Con el NIF y con la tarjeta.
