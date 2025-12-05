·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6939
clics
[Pantomima Full] Evento de empresa
7975
clics
Los cuatro motores se apagaron a 37.000 pies de altura, y el anuncio del capitán se convirtió en la comunicación más tranquila de la historia de la aviación
5365
clics
Menéame cumple 20 años
3887
clics
"Cojonudo": la respuesta en WhatsApp de Mazón a la consellera Pradas en plena dana antes de irse a comer a El Ventorro
3025
clics
"Me pone veros enfadados": el espectáculo machista de un diputado de Ayuso que le perseguirá para siempre
más votadas
541
El presidente de RTVE acusa a Israel de 'maniobrar en la sombra durante meses' para seguir en Eurovisión y califica de 'farsa' la votación de la UER
861
Empleados del Hospital de Torrejón ( Comunidad Autónoma de Madrid, gobernada por el PP de Ayuso) recibieron la orden de reutilizar material sanitario de un solo uso para aumentar beneficios
380
Escándalo con una gestora privada de salud por funcionar tal y como se supone que debe funcionar una gestora privada de salud
409
"De confinar nada": los mensajes de WhatsApp entre Salomé Pradas, Carlos Mazón y su jefe de Gabinete durante el día de la DANA
286
La dirección del hospital de Torrejón modificó el triaje en Urgencias para calificar como leves a pacientes graves
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
38
clics
“Cuando introduces el número de la tarjeta para comprar online, la página te avisa si te equivocas, pero no porque tenga una base de datos, sino porque realiza una operación matemática”
Cèlia Ventura explica en redes cómo adivinar la última cifra de una tarjeta de crédito a partir de una operación matemática conocida como el algoritmo de Luhn
|
etiquetas
:
matematicas
,
ciencia
,
bancos
,
tarjetas
5
0
3
K
61
actualidad
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
0
3
K
61
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
YSiguesLeyendo
Es mediante este sistema que, en una compra online, la página puede comprobar si el número es válido o no. “Si me dices todos los números de tu tarjeta menos el último, puedo adivinar el que falta”, asegura Ventura. Y añade: “Y tú también podrás”.
0
K
20
#7
Torrezzno
#6
0
K
20
#2
Torrezzno
Al revés que con el DNI. ¿Como saben si te equívocas con la letra? Las letras no son matemáticas
0
K
20
#6
jdmf
#2
En realidad sí se trata de una operación matemática, las letras están en una tabla y tienen una posición:
www.letradni.info/algoritmo-letra-dni
Se toma el número del DNI (8 dígitos)
Se divide entre 23
Se toma el resto de la división (módulo)
Se busca la letra correspondiente en la tabla:
Resto Letra Resto Letra Resto Letra
0 T 8 P 16 Q
1 R 9 D 17 V
2 W 10 X 18 H
3 A 11 B 19 L
4 G 12 N 20 C
5 M 13 J 21 K
6 Y 14 Z 22 E
7 F 15 S
0
K
11
#3
Juantxi
Pues te podrían también impedir los pagos cuando el destinario es un estafador. Y en ocasiones se ha hecho con tus datos alhuien que hae pequeños gastos. Y cada vez hay más ciber-estafas, y este fenómeno inunda los Juzgados, siendo asuntos de complicada instrucción.
0
K
11
#5
kaos_subversivo
#3
y lo hacen
0
K
11
#8
jdmf
#3
Hay varias páginas que ofrecen números de tarjeta y cuentas bancaria matemáticamente válidas, yo la uso para sitios de pago dudoso, si me lo aceptan sin rechistar, malo.
0
K
11
#4
sorecer
Eso mismo lo hice en un ejercicio de informática en....los 90
Con el NIF y con la tarjeta.
0
K
10
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Al revés que con el DNI. ¿Como saben si te equívocas con la letra? Las letras no son matemáticas
www.letradni.info/algoritmo-letra-dni
Se toma el número del DNI (8 dígitos)
Se divide entre 23
Se toma el resto de la división (módulo)
Se busca la letra correspondiente en la tabla:
Resto Letra Resto Letra Resto Letra
0 T 8 P 16 Q
1 R 9 D 17 V
2 W 10 X 18 H
3 A 11 B 19 L
4 G 12 N 20 C
5 M 13 J 21 K
6 Y 14 Z 22 E
7 F 15 S