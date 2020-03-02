edición general
[Hemeroteca] Cuando iglesias pedía limitación de mandatos y salario

Plantea que se pueda prorrogar el mandato a 12 años o incluso más, si así lo deciden las bases En cuanto al salario, quiere eliminar el límite de tres veces el SMI y adaptarlo a cada nivel de responsabilidad

Doisneau
Alguien señala las contradicciones del lider!! Rapido, votemos irrelevante!!

Puedes curarte en salud poniendo [HEMEROTECA] pero lo cierto es que ni por esas tiene buen futuro aqui un envio asi
juanitoborromea
#1
Tengo otra
La ex ministra de Igualdad superará el plazo máximo para ser dirigente del partido y luego Ione Belarra excederá el límite para ser diputada. Las directrices éticas de la formación establecen un máximo de "ocho años" para estar en cargos públicos e internos, y la actual número dos va a exceder con creces la prórroga "excepcional" de los "12 años"

www.meneame.net/m/politica/limitacion-mandatos-vuelve-contra-lideres-p
Doisneau
#3 Mucha suerte compañero :-D
Pivorexico
#5 Que va necesitan acosadores a las puertas y ser señalados , ademas de acosados ;

No entendiste nada , eres prepúber?
juanitoborromea
#6
Yo pensaba que si eres clase obrera y vives en vallecas no te pasaría esto.
La politica era algo para ir de paso no?
Pivorexico
Un refrán que me soltaba mi padre " Cuando seas padre comerás huevos" y no no iba en contexto gay

Más bien al tema del chalet Galapagar y otros económicos , esta guay ser un luchador y hasta vivir bajo un puente y pasar hambre si hace falta ,, pero hay !!cuando vienen los hijos .
juanitoborromea
#2
Los hijos necesitan chalet y colegio privado.
