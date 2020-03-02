·
5
meneos
15
clics
[Hemeroteca] Cuando iglesias pedía limitación de mandatos y salario
Plantea que se pueda prorrogar el mandato a 12 años o incluso más, si así lo deciden las bases En cuanto al salario, quiere eliminar el límite de tres veces el SMI y adaptarlo a cada nivel de responsabilidad
|
etiquetas
:
iglesias
,
mandatos
4
1
5
K
1
politica
7 comentarios
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Doisneau
*
Alguien señala las contradicciones del lider!! Rapido, votemos irrelevante!!
Puedes curarte en salud poniendo [HEMEROTECA] pero lo cierto es que ni por esas tiene buen futuro aqui un envio asi
5
K
38
#3
juanitoborromea
*
#1
Tengo otra
La ex ministra de Igualdad superará el plazo máximo para ser dirigente del partido y luego Ione Belarra excederá el límite para ser diputada. Las directrices éticas de la formación establecen un máximo de "ocho años" para estar en cargos públicos e internos, y la actual número dos va a exceder con creces la prórroga "excepcional" de los "12 años"
www.meneame.net/m/politica/limitacion-mandatos-vuelve-contra-lideres-p
1
K
14
#4
Doisneau
#3
Mucha suerte compañero
1
K
17
#6
Pivorexico
*
#5
Que va necesitan acosadores a las puertas y ser señalados , ademas de acosados ;
No entendiste nada , eres prepúber?
1
K
32
#7
juanitoborromea
#6
Yo pensaba que si eres clase obrera y vives en vallecas no te pasaría esto.
La politica era algo para ir de paso no?
0
K
6
#2
Pivorexico
Un refrán que me soltaba mi padre " Cuando seas padre comerás huevos" y no no iba en contexto gay
Más bien al tema del chalet Galapagar y otros económicos , esta guay ser un luchador y hasta vivir bajo un puente y pasar hambre si hace falta ,, pero hay !!cuando vienen los hijos .
0
K
12
#5
juanitoborromea
#2
Los hijos necesitan chalet y colegio privado.
0
K
6
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
