¿Cuándo hará suelo Bitcoin? “Cae porque Bessent ha retirado del sistema miles de millones”

El analista José Luis Cava Afirma que Bitcoin es “un activo macro” y que su cotización depende de la liquidez. “Bitcoin no cae porque esté mal. Bitcoin cae porque hay un señor que se llama Bessent que ha retirado del sistema 600 y pico mil millones”. La caída se debe a que “dos tíos han retirado liquidez del sistema”. El analista indica que Bitcoin “sigue siendo útil” y que su experiencia le ha mostrado que las grandes oportunidades se dan “cerca de un suelo”. A corto plazo piensa que Bitcoin “puede seguir cayendo”.

Supercinexin
Bitcoin sólo sirve para hacer lo que hacemos quienes ganamos dinero gratis con Bitcoin: comprar cuando está bajo, llevarnos el dinero de todos los subnormales cuando está por las nubes.

Como "dinero" es basura. Auténtica sobreingeniería. Literalmente coger algo que ya existe y un "problema" que ya estaba resuelto, complicarlo hasta el extremo, hacer que de no consumir nada pase a consumir Gigawatios/hora y conectarlo a internet. Absurdo y totalmente prescindible.
Triborato
#1 coincido. Con esas "whales" que dicen pueden provocar caídas en el precio de las criptos, yo lo veo como un impuesto voluntario directo al bolsillo de los más ricos.
Dragstat
#2 parece un sistema perfecto para sacarle los cuartos a los pequeños inversores . Provocan subidas espectaculares para atraer a los que buscan ganar dinero rápido y fácil. De vez en cuando la hunden para que esta gente que se apalanca y quiere ganancias rápidas se pongan nerviosa y tengan que vender. Entonces la vuelven a subir rápidamente para atraerles de nuevo y volverles a engañar.
Triborato
#3 es un patrón con los fondos de inversión, siempre intentan convertir cualquier mercado en un sistema de extracción de riqueza, normalmente, la del pequeño inversor y/o consumidor.
daniMate
#1 basicamente lo que se entiende por especular.
Grahml
Son las rebajas del Bitcoin del Black Friday.
Torrezzno
Yo he pagado muchas cosas con bitcoin. vpns, servicios debrid...
Tensk
#5 ¡Y furcias!

Tenía que hacer el chiste, que en esto de las tulipcoins nunca sabes cuándo encuentras el suelo logarítmico.
lonnegan
A mi Jose Luis Cava me gusta mucho por su intensidad a la hora de explicarse. Ahora, jugarse los cuartos en función de sus recomendaciones es otra cosa jajajaja
javi618
¿Ya estaba resuelto el "problema" de tener un dinero descentralizado, fungible, digital, inmutable y con una emisión fija y auditable por todos que al mismo tiempo no tenga una empresa o un gobierno detrás? Cuéntanos más...
meneandotela
Llevo una semanas sin ver la cotización de Bitcoin....vaya hostia en general.
