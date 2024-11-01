¿Cuándo hará suelo Bitcoin? “Cae porque Bessent ha retirado del sistema miles de millones”

El analista José Luis Cava Afirma que Bitcoin es “un activo macro” y que su cotización depende de la liquidez. “Bitcoin no cae porque esté mal. Bitcoin cae porque hay un señor que se llama Bessent que ha retirado del sistema 600 y pico mil millones”. La caída se debe a que “dos tíos han retirado liquidez del sistema”. El analista indica que Bitcoin “sigue siendo útil” y que su experiencia le ha mostrado que las grandes oportunidades se dan “cerca de un suelo”. A corto plazo piensa que Bitcoin “puede seguir cayendo”.