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Cuando la guerra se convierte en un meme. Por qué la administración Trump está «gamificando» la guerra. (Eng)

Cuando la guerra se convierte en un meme. Por qué la administración Trump está «gamificando» la guerra. (Eng)

El objetivo es captar la atención de audiencias jóvenes, especialmente hombres habituados a la cultura online. Esto refleja un cambio en la propaganda: ya no se dirige a toda la población, sino a nichos concretos en internet. Expertos advierten que este enfoque puede trivializar la guerra, haciéndola parecer menos real o más “jugable”, además de afectar la imagen internacional de EE.UU. En el fondo, el artículo subraya que los conflictos modernos también se disputan en redes, donde la atención y la percepción pública son clave.

| etiquetas: guerra , meme , video , eeuu , iran , propaganda
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2 comentarios
3 1 0 K 54 actualidad
capitan__nemo #1 capitan__nemo
Es lo que tiene la gamificacion

Un texto masivo en Irán promueve la campaña de asesinato de Trump, prometiendo 25 millones de dólares [ENG]
www.meneame.net/story/texto-masivo-iran-promueve-campana-asesinato-tru
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DDJ #2 DDJ *
No me interesa el tema así que paso de entrar al artículo pero si fuese una pregunta de examen diría que no es un plan o estrategia, es que la edad mental de Trump y su séquito de descerebrados no pasa de los catorce años y de media puede que no llegue ni a los diez. Si razonan como niños y son unos dementes psicópatas sólo pueden comportarse como niños rata que infantilizan hasta sus asesinatos.
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menéame