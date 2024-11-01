Cuando la guerra se convierte en un meme. Por qué la administración Trump está «gamificando» la guerra. (Eng)

El objetivo es captar la atención de audiencias jóvenes, especialmente hombres habituados a la cultura online. Esto refleja un cambio en la propaganda: ya no se dirige a toda la población, sino a nichos concretos en internet. Expertos advierten que este enfoque puede trivializar la guerra, haciéndola parecer menos real o más “jugable”, además de afectar la imagen internacional de EE.UU. En el fondo, el artículo subraya que los conflictos modernos también se disputan en redes, donde la atención y la percepción pública son clave.