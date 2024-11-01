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Cuando la fe es un riesgo en Brasil

La intolerancia contra las religiones de matriz africana se traduce en ataques, acoso y discriminación. Fieles de candomblé y umbanda reclaman protección.

| etiquetas: brasil , sociedad , reportaje , intolerancia , religión
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