Cuando el empleo no basta para promover la igualdad de oportunidades

Recientemente, el Consejo de Ministros ha aprobado la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, que incluye entre sus metas la creación de una prestación universal por crianza de 200 euros mensuales por cada descendiente menor de 18 años. El objetivo declarado es que esta nueva prestación llegue a todas las familias con niños y niñas a su cargo y contribuya a erradicar las formas más severas de pobreza infantil en 2030.
| etiquetas: igualdad , imv , infancia , prestación universal por crianza
Mi mujer y yo no "los necesitamos". Con gastos normales nos da para ahorrar. Como nosotros hay muchas familias en España.
Creo que es algo que debería ir sujeto al nivel de renta y los que hemos tenido la suerte de tener una mejor situación, no cobrarlo.
A mí me parece que más que igualitario es electoralista.
¿De qué forma que otro se quede con las plusvalías de tu trabajo promueve la igualdad?
… » ver todo el comentario