Cuando el empleo no basta para promover la igualdad de oportunidades

Recientemente, el Consejo de Ministros ha aprobado la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, que incluye entre sus metas la creación de una prestación universal por crianza de 200 euros mensuales por cada descendiente menor de 18 años. El objetivo declarado es que esta nueva prestación llegue a todas las familias con niños y niñas a su cargo y contribuya a erradicar las formas más severas de pobreza infantil en 2030.