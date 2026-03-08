edición general
Cuando el empleo no basta para promover la igualdad de oportunidades

Recientemente, el Consejo de Ministros ha aprobado la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, que incluye entre sus metas la creación de una prestación universal por crianza de 200 euros mensuales por cada descendiente menor de 18 años. El objetivo declarado es que esta nueva prestación llegue a todas las familias con niños y niñas a su cargo y contribuya a erradicar las formas más severas de pobreza infantil en 2030.

#1 Onaj
19000 millones al año, pues me parece mal, la verdad.

Mi mujer y yo no "los necesitamos". Con gastos normales nos da para ahorrar. Como nosotros hay muchas familias en España.

Creo que es algo que debería ir sujeto al nivel de renta y los que hemos tenido la suerte de tener una mejor situación, no cobrarlo.

A mí me parece que más que igualitario es electoralista.
#4 Stringerthanks
#1 gracias, es lo que me gusta de menéame, está lleno de personas honradas como usted!
#5 Onaj
#4 Gracias por las buenas palabras, pero no es tanto honradez como venir de una familia que, aunque yo no lo viví, ha salido de muy abajo y está muy concienzada en la necesidad de que se igualen las oportunidades.
jonolulu #2 jonolulu
¿Cuándo ha bastado?

¿De qué forma que otro se quede con las plusvalías de tu trabajo promueve la igualdad?
elTieso #3 elTieso
Incomprensible luchar contra la pobreza infantil haciendo una ayuda universal, el propio texto lo explica bien, debería ser por nivel de renta: En España, en cambio, el principal instrumento de apoyo a las familias sigue siendo el mínimo por descendientes del IRPF, una deducción en cuota no reembolsable que beneficia fundamentalmente a los hogares con ingresos medios y altos, y que excluye a los más vulnerables. Según el Libro Blanco para la reforma fiscal, cerca de tres millones de

