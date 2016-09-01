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Cuando Donald Conoció A Melania, Paolo Estaba Allí [hemeroteca] (ENG)

Paolo Zampolli recibió un mensaje de texto de Melania Trump, la esposa del candidato republicano a la presidencia, instándolo a llamarla. Al día siguiente, el señor Zampolli, un ex agente de modelaje que había descubierto a la eslovena hace 20 años en Milán, escuchó como la Sra. Trump expresó su angustia por un informe chismoso en el tabloide británico The Daily Mail acusándola a ella y al Sr. Zampolli de operar un servicio de compañía en los años noventa. “Esto es escandaloso”, dijo la Sra. Trump en la llamada,

| etiquetas: donald , conoció , melania , paolo zampolli
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6 comentarios
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RoterHahn #2 RoterHahn
Que pena.
Pensaba que hablaba de Paulo Coelho. :troll:
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josde #1 josde
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pepel #4 pepel
#1 archive.ph/YFhwZ
Aquí lo puedes leer.
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josde #5 josde
#4 Tarda en cargar pero se lee.
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Un_señor_de_Cuenca #3 Un_señor_de_Cuenca
Que esta mujer con cara de alien momificado era (y es) una hetaira muy bien pagada nadie lo discute. Hay señoras putas muy respetables y dignas, pero en el caso de Melania hay que tener en cuenta que a cambio de dinero se mete en la cama con uno de los sujetos más nauseabundos del planeta.
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Rixx #6 Rixx
La puta del Rey, una película bastante mala :roll:
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menéame