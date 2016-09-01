Cuando Donald Conoció A Melania, Paolo Estaba Allí [hemeroteca] (ENG)

Paolo Zampolli recibió un mensaje de texto de Melania Trump, la esposa del candidato republicano a la presidencia, instándolo a llamarla. Al día siguiente, el señor Zampolli, un ex agente de modelaje que había descubierto a la eslovena hace 20 años en Milán, escuchó como la Sra. Trump expresó su angustia por un informe chismoso en el tabloide británico The Daily Mail acusándola a ella y al Sr. Zampolli de operar un servicio de compañía en los años noventa. “Esto es escandaloso”, dijo la Sra. Trump en la llamada,