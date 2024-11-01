"Cuando creciera quería estar con la resistencia": dolor y desafío en la familia de un niño que murió en un ataque de Israel en Líbano

El funeral de un niño de 11 años y su tío, que murieron en un ataque aéreo de Israel, se realizó en el sur del Líbano. Jawad Younes y Ragheb Younes, de 41 años, fueron enterrados en Saksakiyeh, el sábado. Un día antes, el recinto donde se encontraba la familia fue atacado. Son algunas de las víctimas más recientes de la ofensiva israelí contra el grupo armado Hezbolá. Esa organización, que cuenta con el respaldo del gobierno de Irán, lanzó cohetes contra Israel a principios de este mes, en medio de la guerra entre Estados Unidos e Israel.