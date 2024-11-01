Cuando Constantinopla resistió el asedio de una coalición formada por persas, ávaros y eslavos

Constantinopla sufrió varios asedios a lo largo de su historia, algunos en el contexto de guerras civiles, otros por parte de enemigos extranjeros. De éstos, destaca especialmente el que realizó una coalición de persas, ávaros y eslavos en el año 626; el resultado final fue una victoria de los defensores, que así no sólo consiguieron salvar su ciudad y su imperio sino también contratacar, recuperar territorios perdidos con anterioridad y poner punto final a las persistentes guerras contra los sasánidas.