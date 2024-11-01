·
Cuando el comprador extranjero expulsa al residente: "En estas islas es más rentable alquilar viviendas que trabajar"
El 40% de las compraventas inmobiliarias las protagonizan foráneos, un factor que eleva el precio del metro cuadrado e impide el acceso a la vivienda a la población local...
vivienda
alquiler
#2
powernergia
"El 40% de las compraventas inmobiliarias las protagonizan foráneos"
Y luego los miserables te vienen contando que la culpa es de los inmigrantes que tienen que compartir piso para que los inversores ganen dinero.
Manda güevos, que diría el otro.
3
K
32
#3
IsraelEstadoGenocida
Cuando tienes que competir por la misma vivienda con un sueldo que puede estar entre un 30-50 % más bajo... la pelea está perdida de antemano...
1
K
21
#6
vGeeSiz
Prohibición de que los no residentes, compren viviendas.
Prohibición de que las empresas, compren viviendas.
Si no se hace, es porque los que mandan ahora NO QUIEREN
1
K
21
#9
elgranpilaf
#6
Si no se hace, es porque los que mandan ahora
NO QUIEREN
les dicen a los políticos que no
0
K
11
#4
skaworld
*
" Es mas rentable alquilar viviendas que trabajar"
Desde que me compré mi casa (6 añitos) hasta hoy, mi casa casi ha ganado mas dinero (incremento de precio de mercado) que yo. No creo que sea el unico. Y no gano nada mal
Y luego te dicen que si construye mas la cosa mejorara pero el problema es que como inversión... a dia de hoy... no hay nada como el ladrillo y toda la pasta se mete ahi
1
K
19
#5
Mikhail
#4
Sí, una nómina jamás le podrá ganar en una puja a un fondo buitre...
1
K
19
#7
Sacapuntas
*
Por motivos de interés particular de los mercaderes no creo que lo haga.
0
K
11
#1
YSiguesLeyendo
... . “Por motivos de interés general, la UE podría permitir una regulación”, dice Joan David Janer, catedrático en Derecho Internacional...
0
K
8
#8
YSiguesLeyendo
el problema es que la generación de nuestros papis está obteniendo por viviendas la rentabilidad que no obtienen por el trabajo, y la siguiente generación, la nuestra, pretende que esa generación, la anterior, renuncie a esa rentabilidad permitiendo la construcción de más vivienda accesible sin que se hayan revalorizado los sueldos al menos conforme al IPC? pues no. nadie quiere tocar el estado actual de la cuestión porque los principales partidos saben que han comprado la paz social gracias a…
» ver todo el comentario
0
K
8
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
