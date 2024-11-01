Cuando el cáncer no interesa al mercado

Lo ocurrido con el programa andaluz de detección precoz del cáncer de mama es la factura humana del modelo político que el Partido Popular lleva años imponiendo en Andalucía y en media España: convertir los servicios públicos en un negocio privado y, cuando algo no da beneficios, dejarlo morir lentamente.Han convertido el sistema público de salud en un experimento de mercado: recortes de personal, externalización de pruebas, derivaciones a clínicas privadas. Se ha desmantelado lo público para que empresas amigas hagan negocio con la salud