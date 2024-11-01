edición general
12 meneos
13 clics
Cuando el cáncer no interesa al mercado

Cuando el cáncer no interesa al mercado

Lo ocurrido con el programa andaluz de detección precoz del cáncer de mama es la factura humana del modelo político que el Partido Popular lleva años imponiendo en Andalucía y en media España: convertir los servicios públicos en un negocio privado y, cuando algo no da beneficios, dejarlo morir lentamente.Han convertido el sistema público de salud en un experimento de mercado: recortes de personal, externalización de pruebas, derivaciones a clínicas privadas. Se ha desmantelado lo público para que empresas amigas hagan negocio con la salud

| etiquetas: homicidios politicos , sanidad
10 2 0 K 128 actualidad
5 comentarios
10 2 0 K 128 actualidad
#2 tierramar *
La respuesta tan civilizada de estas mujeres, dudo que sea eficaz, a los políticos las protestas pacificas les importan un pepino, incluso piensan: "que se desahoguen, así se les pasa; y seguimos haciendo negocios con sus impuestos, salud, tierras,.." un ejemplo, es Mazón. www.meneame.net/m/actualidad/rebeldia-domesticada-sucede-cuando-izquie La rebeldía domesticada: lo que sucede cuando la izquierda deja de ser peligrosa. Un ejemplo, son las protestas por Gaza, empezaron a tomar impulso cuando en Bilbao se tumbaron las vallas, .... con manifestaciones pacificas no se hubiera conseguido nada
0 K 17
#3 tierramar
Y lo peor de todo: después de la lucha de Spiriman por la sanidad andaluza, consiguen tumbar al PSOE y van los andaluces y votan al PP!!; como si no hubiera más opciones. Lo peor es que puede volver a suceder: que a pesar de este atentado contra las mujeres andaluzas, ESTO ES UN ATENTADO TERRORISTA (el terror de no saber si se tiene cáncer o se va a morir); vuelvan a votar al PPSOE!!
0 K 17
Alegremensajero #4 Alegremensajero
#3 Spiriman, ese enamorado de sí mismo que terminó por decirle a la gente que el que no se cura de cáncer es porque no quiere... Por lo que sea el no quiso curarse...
0 K 7
#5 omega7767
#3 "vuelvan a votar al PPSOE!!"

ese es el problema. Una inmensa mayoría de los votante exclusivamente votan a estos dos partidos. Están atrapados en la matrix del bipartidismo

En las generales el mensaje es "vota perro, si no viene la ultraderecha" "el pais está fatal con los rojos, vota azul"
0 K 11
Asimismov #1 Asimismov
Las compañías de seguros de salud no quieren cancerosos, son los peores clientes del seguro.
0 K 12

menéame