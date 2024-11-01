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¿Cuál es el valor de la literatura?

¿Cuál es el valor de la literatura?

Nadie habla ya del valor de la literatura. O, cuando se hace, se confunde con otra cosa: precio, ventas, listas, premios, traducciones, número de seguidores. Es decir, se confunde valor con circulación. Pero ¿lo más visible es lo que más vale? Hoy lo literario circula en el mercado como cualquier otro producto: un libro compite con una serie, un pódcast o un videojuego. Ya no organiza nuestra educación sentimental ni ciudadana, como lo hiciera desde el siglo XIX; es una pieza más en la economía de la atención. Y, como tal, obedece a sus reglas.

| etiquetas: cultura , novela , literatura , ocio
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1 comentarios
6 0 0 K 86 cultura
MAVERISCH #1 MAVERISCH *
Que tristeza. Confundir Literatura con libros es como confundir Cultura Gastronómica con Bollicao y máquinas de vending. Y confundirla con cultura ni te cuento...

Aquí uno que despues de... ¿20 años? Este año intenta volver a la Literatura. Y dejar de fumar.
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menéame